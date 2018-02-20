Цена Bitcoin достигла $11 000 и продолжает рост благодаря новостям из Кореи

Биткоин растет в цене по итогам нескольких дней подряд

Вчера крупнейшая и наиболее значимая криптовалюта превысила порог в $11 тыс после нескольких дней роста. Сегодня криптовалюта продолжает расти и торгуется в районе $11 500 по данным coinmarketcap. Аналитики связывают этот скачек с хорошими новостями из Южной Кореи. Так, глава Службы финасового надзора государства высказался в поддержку «нормального» трейдинга с участием криптовалют. Добавив, что ведомство уже занимается разработкой соответствующих нормативов.

Таким образом, с 6 февраля цена валюты выросла почти вдвое (с $6 000 до $11 500).

Падение стоимости криптоактивов в январе из-за резких высказываний регуляров разных стран привело к тому, что рынок потерял более $500 млрд капитализации. Однако уже к середине февраля многие виртуальные валюты вновь «нащупали почву». А аналитики пришли к негласному соглашению, что регулирование не уничтожит криптовалюты.

Тем не менее, пока регуляторы не найдут лучший вариант контроля криптовалют, борьба виртуальных денег за более широкое распространение в финансовой системе будет продолжаться. Такое мнение высказали в рейтинговом агентстве S&P Global Ratings.

S&P Global Ratings



СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Криптотрейдинг в Южной Корее очень популярен. Общий доход криптобирж в стране за год вырос в 88 раз. Корейские регуляторы сейчас работают над разработкой налогобложения для криптобирж и трейдинга. Эту информацию подтвердил Хун Нам-ки, министр Управления по координации государственной политики.

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