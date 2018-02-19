Общий доход криптобирж Южной Кореи за год вырос в 88 раз

Рост доходов криптобирж вызвал интерес со стороны властей, которые уже занимаются разработкой системы налогообложения

Согласно данным правительства Южной Кореи, комиссионный доход 30 крупнейших криптобирж страны в прошлом году вырос в 87,5 раз по сравнению с 2016 годом. Общий доход этих площадок с комиссионных сборов достиг 700 млрд вон ($658 млн). При этом в 2016 году этот показатель составлял лишь 8 млрд вон.

В Южной Корее четыре основных криптобиржи: Upbit, Bithumb, Coinone и Korbit. Крупнейшей из них на данный момент является Upbit с долей рынка в стране 52,9% (по данным последней недели). Сообщается также, что число транзакций в виртуальной валюте удвоилось с октября прошлого года, когда Upbit начал свою деятельность. Согласно Coinmarketcap, Upbit в настоящее время является третьей по величине криптобиржей мира.

Корейские регуляторы сейчас работают над разработкой налогобложения для криптобирж и трейдинга. Эту информацию подтвердил Хун Нам-ки, министр Управления по координации государственной политики.

Хун Нам-ки

министр Управления по координации государственной политики

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что представлена e-commerce платформа, принимающая платежи в криптовалютах. Компания Coinbase представила новую криптоплатформу для электронной коммерции.

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По материалам news.bitcoin.com