Представлена e-commerce платформа, принимающая платежи в криптовалютах

Компания Coinbase представила новую криптоплатформу для электронной коммерции
Базирующаяся в Сан-Франциско криптовалютная компания Coinbase представила платформу, позволяющую торговцам по всему миру принимать платежи в криптовалютах — Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.
Introducing Coinbase Commerce https://t.co/FwMs4wWEtm
— Coinbase (@coinbase) 14 февраля 2018 г.
По словам представителей Coinbase, миссия компании заключается в создании открытой финансовой системы. При этом, в отличие от предыдущих аналогичных продуктов компании, Coinbase Commerce предоставляет мерчантам полный контроль над криптоактивами.
Для регистрации на платформе необходим лишь адрес электронной почты и телефон.
Также в Coinbase сообщили, что платформа уже успешно интегрирована канадской интернет-компанией Shopify, которая специализируется на разработке программного обеспечения для розничных и онлайн-магазинов. Компания обслуживает 500 тыс торговцев с совокупным торговым оборотом $45 млрд.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что известный китайский интернет-магазин запускается в Европе. На начало экспансии компания выделит не менее 1 млрд евро.
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По материалам forklog.com