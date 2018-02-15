Представлена e-commerce платформа, принимающая платежи в криптовалютах

Компания Coinbase представила новую криптоплатформу для электронной коммерции

Базирующаяся в Сан-Франциско криптовалютная компания Coinbase представила платформу, позволяющую торговцам по всему миру принимать платежи в криптовалютах — Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.

Coinbase



По словам представителей Coinbase, миссия компании заключается в создании открытой финансовой системы. При этом, в отличие от предыдущих аналогичных продуктов компании, Coinbase Commerce предоставляет мерчантам полный контроль над криптоактивами.

Для регистрации на платформе необходим лишь адрес электронной почты и телефон.

Также в Coinbase сообщили, что платформа уже успешно интегрирована канадской интернет-компанией Shopify, которая специализируется на разработке программного обеспечения для розничных и онлайн-магазинов. Компания обслуживает 500 тыс торговцев с совокупным торговым оборотом $45 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что известный китайский интернет-магазин запускается в Европе. На начало экспансии компания выделит не менее 1 млрд евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В одной из стран банкам запретили работать с криптовалютой

По материалам forklog.com