Известный китайский интернет-магазин запускается в Европе

На начало экспансии компания выделит не менее 1 млрд евро

Китайский интернет-магазин JD.com готов соперничать с Amazon в Европе. Уже в следующем году компания впервые запустит свою платформу электронной торговли и услуги по доставке во Франции. После этого последуют Великобритания и Германия. Об этом заявил основатель и генеральный директор компании Ричард Лю.

В течение нескольких лет китайская компания планирует вести деятельность по всей Европе. Экспансия начнется с Франции, где JD.com построит свою логистическую сеть. По подсчетам компании, в ближайшие 2 года на это уйдет не менее 1 млрд евро. Для сравнения, ее конкурент Amazon за 6 лет (с 2010 года) вложил в Европу 15 млрд евро.

JD также планирует запустить свой первый европейский исследовательский центр. Уже в первой половине следующего года он может открыться в Кембридже. Исследовательский центр будет вторым за пределами Китая, и основное его внимание будет уделено искусственному интеллекту и big data.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что почти 70% интернет-пользователей Китая осуществляют платежи онлайн. В Китае все больше интернет-пользователей платят онлайн.

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По материалам ecommercenews.eu