В одной из стран банкам запретили работать с криптовалютой

Банкам Таиланда запретили участвовать в операциях с криптовалютами
Банк Таиланда запретил финансовым учреждениям принимать участие в любых операциях с криптовалютами.
Так, банкам запрещено инвестировать или торговать криптовалютой, предлагать ее обмен и создавать платформы для торговли криптовалютой. Кроме того, банкам запрещается позволять клиентам приобретать цифровые валюты при помощи кредитных карт и советовать своим клиентам инвестировать или скупать криптовалюты.
Свое решение Банк Таиланда объяснил тем, что криптовалюты не являются законным платежным средством на территории государства, и у регулятора вызывает опасение возможность их использования в незаконной деятельности, например, для отмывания доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.
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Ранее сообщалось о том, что крупные банки США запретили покупать криптовалюты кредитками. В банках обеспокоены тем, что пользователи покупают криптовалюты за кредитные средства.
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По материалам plusworld.ru