В Италии введут обязательную регистрацию криптовалютных компаний

Криптовалютные компании также обяжут регулярно отчитываться перед министерством финансов

В Италии завершились общественные слушания проекта закона о регулировании оборота криптовалют в стране. Новый документ налагает на криптовалютные компании дополнительные обязательства, в том числе вводит обязательную регистрацию и регулярную отчетность перед министерством финансов.

Отчетность также будет обязательной для компаний, которые принимают криптовалютные платежи для оплаты товаров и услуг. При этом министерство хочет провести «систематическое исследование», начав с определения количества операторов в этом секторе. После начала работы каждая компания должна зарегистрироваться в итальянском агентстве посредников (ОАМ), чтобы легально работать в стране.

Также законопроект разъясняет, что хотя криптовалюта используется как «средство обмена для покупки товаров и услуг», она не выдается центральным банком или другим государственным органом. Прикрепленный отказ от ответственности гласит, что криптовалюты «не обязательно связаны с валютой, которая является законным платежным средством».

Ожидается, что новые правила вступят в силу в течение трех месяцев после одобрения декрета.

Напомним, свод правил для регулирования криптовалют был опубликован министерством экономики и финансов Италии в начале февраля. Регуляторы отмечают, что пересмотренная итальянская нормативно-правовая база будет соответствовать последней директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег — 5MLD, которая предлагает более строгие правила в отношении предотвращения финансовых преступлений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Конгресс США намерен регулировать криптовалюту. Правительство пытается наверстать упущенное по вопросу регулирования.

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По материалам forklog.com