Польский центробанк профинансировал кампанию против криптовалют

Польские регуляторы потратили около $27 тыс на пропагандистскую кампанию против криптовалют

Центробанк Польши и Комиссия по финансовому надзору (KNF) выделили 91,2 тыс злотых ($27 тыс) из средств налогоплательщиков на финансирование пропагандистской кампании против криптовалют, проведенной совместно с Google Ireland Ltd, Facebook Ireland Ltd и польским партнером Youtube — сетью Gamellon.

Так, польский Youtube-блогер Мартин Дубиль, у которого 900 тыс подписчиков, опубликовал видео под названием: «Я потерял все свои деньги?!». Он добавил хештег #uważajnakryptowaluty, который центробанк и KNF использовали для официальных предостережений о сопряженных с криптовалютными инвестициями рисках. В конце ролика зрителю показывают «злого» инвестора, который якобы заработал на «разорении» Дубиля.

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Блогер не указал, что в этом видео присутствует проплаченный контент, а также не уточнил в описании, что оно было профинансировано центробанком Польши в рамках пропагандистской кампании. Стоит отметить, что ролик набрал уже больше полумиллиона просмотров.

Проплаченный в рамках кампании контент также был размещен на польском Youtube-канале Planeta Faktów.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Bitcoin снова поднялся выше отметки в $10 тысяч. Криптовалюты восстановились после недавнего падения.

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По материалам forklog.com