Bitcoin снова поднялся выше отметки в $10 тысяч

Криптовалюты восстановились после недавнего падения

Сегодня, 16 февраля, по данным Coinmarketcap, курс первой криптовалюты держится выше уровня в $10 тыс. Эту психологическую отметку цена биткоина преодолела еще вчера, достигая максимального средневзвешенного значения в $10234.

Капитализация криптовалюты составляет $169 млрд. При этом индекс доминирования биткоина — 35,5%. Это связано с тем, что альткоины тоже восстанавливаются после недавнего спада. Так, за последние сутки на 10% — до $1513 — вырос Bitcoin Cash. Ethereum, на который приходится около 19% рынка, в среднем стоит $933. Выше отметки в $1,13 держится и Ripple.

В целом, капитализация криптовалютного рынка на момент публикации составила $475,74 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что представлена e-commerce платформа, принимающая платежи в криптовалютах. Компания Coinbase представила новую криптоплатформу для электронной коммерции.

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