Хакеры украли 700 биткоинов с кошельков Blockchain.info

Эта фишинговая кампания стала одной из крупнейших за всю историю существования сервиса

Киберполиция Украины расследует масштабную фишинговую кампанию, жертвами которой стали владельцы криптовалюты. В период с сентября по декабрь 2017 года хакерам удалось завладеть средствами в размере 700 биткоинов.

Впервые о махинациях сообщила компания Cisco, специализирующаяся на высоких технологиях. В конце 2017 года специалисты обнаружили большое количество доменов, названия которых схожи с оригинальным ресурсом сервиса виртуальных биткоин-кошельков – Blockchain.info. После захода пользователей на ложные сайты специально разработанный скрипт давал злоумышленникам доступ к их кошелькам.

Специалисты по безопасности Blockchain.info уже назвали фишинговую кампанию одной из крупнейших за всю историю существования сервиса.

В киберполиции полагают, что группа начала свою деятельность еще в конце 2014 года, и за три года их общий доход от преступной деятельности может превышать сотни миллионов долларов. Также следователи нашли подтверждение, что злоумышленники причастны к созданию мошеннических HYIP-проектов: flexibit.bz, verumbtc.com, hashminers.biz.

Киберполиция



Нацполиция рекомендовала гражданам более осторожно относиться к инвестициям в криптовалютные проекты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что с европейской криптобиржи пропало $170 млн. В своем сообщении об инциденте криптобиржа не использует слово «взлом».

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По материалам forklog.com