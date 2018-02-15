Банки двух стран запретили клиентам покупать криптовалюты картами

Волну запретов и ограничений подхватили банки Индии и Австралии

Представители индийского филиала финансового конгломерата Citigroup разослали клиентам email-уведомления о запрете покупки криптовалют с помощью дебетовых и кредитных карт.

В уведомлениях Citibank India отмечается, что решение обусловлено обеспокоенностью регуляторов разных стран в связи со стремительным развитием сферы криптовалют и связанными с ней потенциальными экономическими, финансовыми, операционными, правовыми и другими рисками.

Аналогичное решение принял четвертый по величине фининститут Индии — Kotak Mahindra. Представители этого банка предупредили клиентов о том, что будут блокироваться любые счета, на которых будет замечена активность, связанная с криптовалютами.

В прошлом месяце прекратил сотрудничество с криптовалютными сервисами целый ряд крупных индийских финансовых институтов, среди которых HDFC, Axis, Yes Bank, SBI и ICICI Bank. Это произошло на фоне заявления министра финансов Индии Аруна Джетли, который сказал, что криптовалюты не могут быть признаны в стране в качестве легального средства платежа.

Стоит отметить, что наступление банков на криптоиндустрию наблюдается не только в Индии, но и в Австралии. Так, Commonwealth Bank of Australia (CBA) запретил клиентам использовать кредитные карты для покупки криптовалют. Запрет также распространяется и на входящий в структуру CBA банк Bankwest.

В заявлении банка говорится, что данное ограничение введено с целью оградить пользователей от покупки криптовалюты за кредитные средства.

Commonwealth Bank of Australia



В то же время, ограничения не распространяются на держателей дебетовых карт.

CBA — крупнейший австралийский финансовый конгломерат, также осуществляющий деятельность в Новой Зеландии, Фиджи, странах Азии, США и Великобритании. Он, пожалуй, является пока единственным крупным финансовым институтом Австралии, принявшим подобные меры. Так, ранее сообщалось, что остальные банки австралийской «Большой четверки» не планируют вводить каких-либо ограничений для клиентов, желающих приобретать биткоин с помощью платежных карт.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в одной из стран банкам запретили работать с криптовалютой. Банкам Таиланда запретили участвовать в операциях с криптовалютами.

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По материалам forklog.com