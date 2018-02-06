Ведущие банки и платежные системы усложняют процесс покупки криптовалют

Даже Visa и Mastercard предприняли шаги против покупки криптовалют за кредитные средства

Крупнейшая банковская группа Великобритании Lloyds Banking Group запретила держателям своих кредитных карт покупать криптовалюты.

В стране у группы свыше 30 млн клиентов. Она управляет крупнейшим розничным банком Великобритании, Lloyds Bank, а также другими известными брендами: Bank of Scotland, Halifax, MBNA, Black Horse, LDC, AMC, Colleys, Scottish Widows, Lex Autolease и Birmingham Midshires.

Lloyds Banking Group



В свою очередь, международные платежные системы Visa и Mastercard приравняли покупку криптовалют с помощью кредитных карт к снятию наличных, тем самым увеличив комиссию за проведение данных транзакций с 4 до 9%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупные банки США запретили покупать криптовалюты кредитками. В банках обеспокоены тем, что пользователи покупают криптовалюты за кредитные средства.

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