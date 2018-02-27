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В украинских ломбардах запустят кредитование под залог криптовалюты

27.02.2018 10:37

Крупнейшая сеть ломбардов страны первой предложит подобный сервис

В украинских ломбардах запустят кредитование под залог криптовалюты. Фото: 1446.map.cn.ua

Крупнейшая в Украине сеть ломбардов «Скарбниця» в ближайшее время представит новую на рынке страны услугу — ломбардный кредит под залог криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба сети.

Внедрение этого проекта обусловлено стремительным развитием системы криптовалют в мире. Осознавая привлекательность этого актива для инвестирования, мы предлагаем владельцам разных видов криптовалют получить деньги на текущие потребности, не лишая себя прибыльной долгосрочной инвестиции. Наши клиенты смогут пользоваться деньгами и, в то же время, получить доход от роста курса криптовалют в будущем. Мы нацелены на успех и гарантируем полную сохранность криптовалютных активов
Иван Ипатов
руководитель отдела маркетинга сети ломбардов «Скарбниця»

Процесс получения кредита прост и не требует излишних формальностей. Потенциальным заемщикам будет предложен калькулятор, с помощью которого можно будет буквально в один клик определиться с типом и объемом криптовалюты для залога, сроком и суммой кредита. Права владельца криптовалюты и обязательства Ломбарда по ее возврату гарантируются соответствующими договорами.

Условия кредитования также сведены к минимуму. Можно будет получить кредит в гривне на срок до 31 дня с правом пролонгации. Как только задолженность по кредиту погашена – вся сумма криптовалюты, которая была передана в залог, возвращается заемщику в полном объеме.

В ломбарде утверждают, что клиенты в случае колебаний стоимости криптовалюты получат максимум выгоды от займа. По каждому договору IT-система будет вести автоматический учет суммы криптовалюты в залоге и цены, по которой зафиксирована сделка. Это значит, что в случае роста, при условии полной оплаты процентов, возможно увеличение суммы займа, которое составит разницу между старой и новой ценой.

Кредиты под залог криптовалюты выдаются официально, со 100% гарантией законности сделки, без каких-либо дополнительных комиссий и скрытых платежей. Это действительно выгодно: можно получить свободные деньги, пустив их в оборот и при этом сохранить право собственности на тот же биткоин
Михаил Игнатенко
руководитель отдела инноваций сети ломбардов «Скарбниця»

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что представлена e-commerce платформа, принимающая платежи в криптовалютах. Компания Coinbase представила новую криптоплатформу для электронной коммерции.

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Рубрики: BitcoinКомпанииКриптовалютыНовостиУкраина
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