В украинских ломбардах запустят кредитование под залог криптовалюты

Крупнейшая сеть ломбардов страны первой предложит подобный сервис

Крупнейшая в Украине сеть ломбардов «Скарбниця» в ближайшее время представит новую на рынке страны услугу — ломбардный кредит под залог криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба сети.

Иван Ипатов

руководитель отдела маркетинга сети ломбардов «Скарбниця»

Процесс получения кредита прост и не требует излишних формальностей. Потенциальным заемщикам будет предложен калькулятор, с помощью которого можно будет буквально в один клик определиться с типом и объемом криптовалюты для залога, сроком и суммой кредита. Права владельца криптовалюты и обязательства Ломбарда по ее возврату гарантируются соответствующими договорами.

Условия кредитования также сведены к минимуму. Можно будет получить кредит в гривне на срок до 31 дня с правом пролонгации. Как только задолженность по кредиту погашена – вся сумма криптовалюты, которая была передана в залог, возвращается заемщику в полном объеме.

В ломбарде утверждают, что клиенты в случае колебаний стоимости криптовалюты получат максимум выгоды от займа. По каждому договору IT-система будет вести автоматический учет суммы криптовалюты в залоге и цены, по которой зафиксирована сделка. Это значит, что в случае роста, при условии полной оплаты процентов, возможно увеличение суммы займа, которое составит разницу между старой и новой ценой.

Михаил Игнатенко

руководитель отдела инноваций сети ломбардов «Скарбниця»

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