Два законопроекта о криптовалютах объединят в один

Доработанный законопроект вскоре внесут на рассмотрение парламента

Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады принял решение объединить два законопроекта о криптовалютах.

Так, парламентский комитет на заседании 8 февраля решил поддержать инициативу разработчиков законопроектов №7183-1 «О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине» и №7183 «Об обороте криптовалют в Украине» по подготовке доработанного документа.

Доработанный законопроект на рассмотрение парламента внесут депутаты — члены комитета.

Рабочую группу по доработке возглавляют Павел Ризаненко и Сергей Рыбалка (автор законопроекта №7183-1).

При этом в материалах комитета отмечается, что Кабмин выступает против обоих законопроектов. Не нравятся эти законопроекты (и еще два других) и НБУ, который выступает за разработку нового проекта закона.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине изъятую криптовалюту могут продавать на государственном аукционе. Такое предложение выдвинул генеральный директор СЕТАМ.

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По материалам finclub.net