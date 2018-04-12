Телефонные мошенники звонят жертвам от имени налоговой

У налогоплательщиков требуют деньги

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) сообщает об активизации телефонных мошенников, которые звонят налогоплательщикам, якобы от имени руководства Офиса. Преступники требуют денежные средства, а также предоставления административных услуг.

Управление внутренней безопасности подразделений Офиса крупных налогоплательщиков ГФС предупреждает, что эти действия являются мошенничеством, плохо влияют на репутацию ГФС, и подлежат расследованию.

Обращаем внимание, что звонки к налогоплательщикам поступают с мобильных телефонных номеров, в том числе: 099-735-89-84, 050-823-02-10 и других.

Для предотвращения деятельности мошенников просим в случае получения таких звонков или других противоправных действий, срочно обращаться в Управление внутренней безопасности подразделений Офиса крупных налогоплательщиков ДФС по телефону моб. 073-073-22-71, 044-454-17-66, или письменно по адресу: г.. Киев, ул. Дегтяревская, 11-Г.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что телефонные мошенники переключились на юрлиц. Схема «работы» с юридическими лицами направлена на то, чтобы заставить предпринимателя самостоятельно отправить деньги на счет мошенника.

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