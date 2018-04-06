Телефонные мошенники переключились на юрлиц

Мошенники выманивают у предпринимателей средства

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, направленные на кражу средств у юридических лиц. Об этом сообщает межбанковская ассоциация ЕМА на своей страничке в соцсети Facebook.

Схема «работы» с юридическими лицами направлена на то, чтобы заставить предпринимателя самостоятельно отправить деньги на счет мошенника.

Один из самых популярных приемов — «неверное назначение платежа».Мошенники звонят предпринимателю от имени банка и сообщают, что средства, которые перечислял клиент, застряли в банке. И если не вернуть их на счет отправителя, то аккаунт юрлица будет заблокирован за 30 дней. Далее «банкир» диктует номер карты для возврата. Очевидно, что это номер карты самого мошенника, а не настоящего покупателя.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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