Киберполиция обнаружила офис, где торговали базами данных украинцев

Был обнаружен офис по продаже баз персональных данных

Сотрудники киберполиции раскрыли группу злоумышленников, которые наладили в Запорожье бизнес по продаже баз данных. В офисном помещении размещалось 20 рабочих мест для операторов по продажам. Ежедневно каждый из них осуществлял 50 тыс SMS-рассылок рекламных сообщений с предложением продажи баз с персональной информацией. Только в марте 2018 злоумышленники разослали почти 1,5 млн таких писем.

Оперативники установили, что преступная группа состояла из семи человек. Ее организатором был 26-летний житель Запорожья.

Полицейские уже провели санкционированный обыск в помещении и изъяли компьютерную технику, на которой хранилась информация с базами данных, мобильные телефоны, дополнительные флэш носители, 25 тыс грн и 36 тыс долларов.

Кроме того, из офиса изъято более тысячи стартовых пакетов различных мобильных операторов и черновые записи информации по объемам продажи данных. Сейчас правоохранители устанавливают пути доступа к базам данных различных организаций как частного, так и государственного сектора.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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