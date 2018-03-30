Украинский хакер продавал вирусы за криптовалюту

В целях конспирации хакер размещал ссылки на загрузку разработанного им вируса на веб-ресурсе, который находился на территории РФ

Киберполиция разоблачила хакера, который за криптовалюту предоставлял в пользование собственноручно созданные вирусы. Вредоносное ПО предназначалось для вмешательства в работу серверного оборудования, поиска уязвимостей на сайтах и дальнейшего несанкционированного копирования баз данных различных веб-приложений.

Работники Киевского управления Департамента киберполиции установили, что хакер в сети называл себя «AntonShesar» и «Сatona». Они установили, что 22-летний уроженец Черкасской области на различных хакерских форумах предлагал свои услуги по предоставлению в аренду вредоносного ПО.

В целях конспирации хакер размещал ссылки на загрузку разработанного им вируса на веб-ресурсе, который находился на территории Российской Федерации, а управление вирусом осуществлялось с использованием удаленного RDP протокола.

Полицейские провели одновременно три санкционированных обыска на территории Черкасской и Киевской областей. По их результатам правоохранители изъяли компьютерную технику, с которой осуществлялось удаленное управление веб-ресурсом и вредоносным ПО.

Кроме того, в доме злоумышленника были обнаружены данные учетных записей, с использованием которых осуществлялось управление веб-сервером из размещенных на них вирусов. Также выявлено файлы с информацией о более 5 тыс скомпрометированных учетных записей. На дополнительных носителях выявлено информацию о еще 10 тыс учетных записей электронных ящиков, доступ к которым был получен незаконно.

Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ст. 361 (несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей) УК Украины.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники переключились на клиентов украинских банков-банкротов. Фонд гарантирования вкладов физлиц предупредил клиентов неплатежеспособных банков о новой мошеннической схеме.

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