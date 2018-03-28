Риск киберугроз в банковском секторе стал намного выше — исследование

Почти все руководители крупнейших компаний мира обеспокоены кибербезопасностью

По мнению руководителей компаний, киберугрозы вытеснили чрезмерное регулирование с первого места в списке рисков для банковского сектора и рынков капитала. Такие выводы сделала компания PwC после очередного ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира.

89% участников опроса обеспокоены кибербезопасностью, тогда как 93% запланировали на 2018 год значительные инвестиции в обеспечение кибербезопасности.

За прошедший год увеличилось количество руководителей сегмента, считающих темпы технологического прогресса (85%) и тесно связанные с ними изменения в поведении клиентов (73%) угрозой для своего бизнеса. Они понимают, что невозможно реагировать на изменения в поведении клиентов без предварительного решения вопросов, связанных с появлением новых технологий.

При этом относительно низкий уровень воспринимаемой угрозы со стороны новых конкурентов указывает на уменьшение давления со стороны финтех-сегмента. Все чаще финтех-компании рассматриваются не как потенциальные соперники, а как ценный источник инноваций и кадрового резерва. Примечательно, что поиск квалифицированных сотрудников с цифровой компетенцией широко признается трудноосуществимой задачей: менее 20% CEO считают эту задачу легкой. Тогда как в основном под такими специалистами подразумеваются разработчики приложений, инженеры-робототехники и аналогичные специалисты, не менее важно наличие знаний о новых технологиях и у других сотрудников организации, включая ее высшее руководство.

При разработке своей кадровой стратегии в эру цифровых технологий менее половины опрошенных (44%) имеют четкое представление о возможностях роботизации и ИИ, например, в такой сфере, как улучшение качества обслуживания клиентов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее антивирусная компания назвала ПО, которое угрожает украинцам. Тенденции вирусной активности в 2017 году изменились. После нескольких лет стабильности, сейчас можно констатировать снижение темпов активности троянских программ, направленных на кражу банковской информации.

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По материалам banki.ru