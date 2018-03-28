Мошенники переключились на клиентов украинских банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физлиц предупредил клиентов неплатежеспособных банков о новой мошеннической схеме

Фонд гарантирования предостерег клиентов неплатежеспособных банков от сотрудничества с третьими лицами, которые предлагают сомнительные с точки зрения действующего законодательства услуги.

В частности, сообщается о новой мошеннической схеме, которая реализуется с помощью векселей. Ключевой фигурой сделки выступает обслуживающий кооператив, который зарегистрирован в Ивано-Франковской области (г. Яремче).

В результате схемы заемщики становятся держателем векселя, которым, по утверждению мошенников, могут погасить свои долговые обязательства перед неплатежеспособными банками.

Отмечается, что согласно действующему законодательству вексель является платежным расчетным средством, однако условие о проведении расчетов с применением векселей обязательно должно быть отражено в соответствующем договоре. В кредитных договорах, заключавшихся между физическими лицами и банками, которые сегодня находятся в управлении Фонда гарантирования, такое условие не предусмотрено.

Еще одна схема направлена на кредиторов неплатежеспособных банков. Им предлагают стать участниками схемы, в результате которой в счет удовлетворения кредиторских требований передается часть имущества неплатежеспособного банка. В качестве гарантии предоставляется фальшивое сообщение, подписанное якобы должностными лицами Фонда гарантирования.

В ФГВФЛ заявили, что никогда не осуществляют расчеты имуществом неплатежеспособных банков, поскольку это противоречит требованиям Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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