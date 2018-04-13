Украинский подросток продавал в сети пароли от электронных кошельков

В Украине киберполиция разоблачила 16-летнего компьютерного мошенника

Оперативники Департамента киберполиции вместе с сотрудниками полиции Харьковской области разоблачили 16-летнего хакера. Парень занимался продажей аккаунтов и паролей от электронных кошельков.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины на своей странице в Facebook.

Правоохранители нашли подозрительный сайт kamyn9ka[.]com, в административной панели которого находилось вредоносное програмное обеспечение Azorult. Именно с помощью этого ПО можно совершать кражу персональных данных.

Так, на жестком диске компьютера подростка киберполиции удалось найти более тысячи аккаунтов украинцев и иностранцев.

По факту незаконного вмешательства в работу компьютеров и компьютерных сетей полиция начала уголовное производство. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об объявлении 16-летнему парню о подозрении.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинский хакер продавал вирусы за криптовалюту. Вредоносное ПО предназначалось для вмешательства в работу серверного оборудования, поиска уязвимостей на сайтах и дальнейшего несанкционированного копирования баз данных различных веб-приложений. В целях конспирации хакер размещал ссылки на загрузку разработанного им вируса на веб-ресурсе, который находился на территории РФ.

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