Amazon исследует инновационную технологию доставки еды

Amazon будет использовать технологию MATS для доставки готовых блюд на дом

Компания-гигант в сфере электронной коммерции исследует инновационную технологию доставки еды в рамках планах занять свою нишу на рынке продовольственных товаров США, который оценивается в $700 млрд.

Cогласно Reuters, Amazon намерена начать заниматься доставкой готовых блюд уже в следующем году. Таким блюдам не понадобится замораживание, а цены на них будут на порядок ниже, чем в ресторанах на блюда на вынос.

Новая технология — которая впервые была разработана для американской армии — называется микроволновая термальная стерилизация (microwave-assisted thermal sterilization, MATS) и заключается в погружении герметичных упаковок с едой в воду под давлением и нагревании их микроволнами на протяжении нескольких минут. При этом блюда сохраняют свой запах и текстуру. Срок годности таких упакованных блюд около года. Впервые технологию на рынок вывел стартап под названием 915 Labs, который базируется в Денвере.

Если Amazon удастся успешно использовать технологию MATS, компания сможет привлечь огромное количество потребителей, которые предпочитают готовую еду.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon вошел в тройку самых инновационных компаний мира по версии Forbes. В рейтинг попали организации с самыми значительными перспективами в инновациях.

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