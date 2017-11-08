Amazon предлагает покупателям скидки на товары сторонних продавцов

Сами продавцы получат за свои товары оплату в полном размере

Компания Amazon объявила, что предложит скидки на продукты, продаваемые третьими сторонами на ее маркетплейсе.

По мере увеличения конкуренции в сегменте электронной коммерции, в компании Amazon продумали новую стратегию. Макретплейс снижает цены на товары, предлагаемые сторонними продавцами на своей платформе. При этом потери возьмет на себя сам онлайн-гигант, а продавцы за свой товар получат оплату в полном размере.

«Скидка, предоставляемая Amazon» распространяется на настольные игры и различные технологичные гаджеты, продаваемые другими торговцами. Предложение будет актуально по мере приближения праздников.

Однако эта стратегия не лишена определенных рисков. Продавая товары по более низким ценам, Amazon может вызвать негодование сторонних продавцов своей же площадки. Некоторые торговцы ранее уже критиковали Amazon за дисконтирование, и, по их словам, обесценивание их товаров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что cоздатель Amazon вернул себе статус богатейшего бизнесмена в мире. Создатель Amazon Джефф Безос опередил сооснователя Microsoft Билла Гейтса.

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По материалам thepaypers.com