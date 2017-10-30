Создатель Amazon вернул себе статус богатейшего бизнесмена в мире

Создатель Amazon Джефф Безос опередил сооснователя Microsoft Билла Гейтса

Создатель Amazon Джефф Безос снова стал лидером рейтинга богатейших мировых бизнесменов по версии Forbes. По оценкам издания, текущее состояние Безоса выросло до $93,1 млрд.

Капитал Безоса увеличился после существенного роста котировок Amazon – акции онлайн-ритейлера по итогам 27 октября подорожали на 13%.

Это произошло после публикации финансовой отчетности компании, оказавшейся лучше прогнозов аналитиков; так, операционная прибыль Amazon за третий квартал достигла $21 млн.

В результате Безос опередил сооснователя Microsoft Билла Гейтса, капитал которого по итогам торгов 27 октября составил $89,9 млрд.

В ТОП-5 самых состоятельных людей мира вошли инвестор Уоррен Баффетт ($80,6 млрд), владелец брендов группы Inditex Амансио Ортега ($77,9 млрд) и создатель Facebook Марк Цукерберг ($73,8 млрд).

В первый раз Безос обогнал Гейтса 27 июля, но на вершине рейтинга Forbes он продержался меньше суток. Тогда на некоторое время состояние Безоса выросло до $90,6 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еврокомиссия оштрафует Amazon на несколько сотен миллионов евро. ЕК провела расследование касательно уклонения от уплаты налогов Amazon в Люксембурге.

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По материалам ubr.ua