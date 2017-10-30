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Создатель Amazon вернул себе статус богатейшего бизнесмена в мире

30.10.2017 11:20

Создатель Amazon Джефф Безос опередил сооснователя Microsoft Билла Гейтса

Создатель Amazon вернул себе статус богатейшего бизнесмена в мире. Фото: dailydot.com

Создатель Amazon Джефф Безос снова стал лидером рейтинга богатейших мировых бизнесменов по версии Forbes. По оценкам издания, текущее состояние Безоса выросло до $93,1 млрд.

Капитал Безоса увеличился после существенного роста котировок Amazon – акции онлайн-ритейлера по итогам 27 октября подорожали на 13%.

Это произошло после публикации финансовой отчетности компании, оказавшейся лучше прогнозов аналитиков; так, операционная прибыль Amazon за третий квартал достигла $21 млн.

В результате Безос опередил сооснователя Microsoft Билла Гейтса, капитал которого по итогам торгов 27 октября составил $89,9 млрд.

В ТОП-5 самых состоятельных людей мира вошли инвестор Уоррен Баффетт ($80,6 млрд), владелец брендов группы Inditex Амансио Ортега ($77,9 млрд) и создатель Facebook Марк Цукерберг ($73,8 млрд).

В первый раз Безос обогнал Гейтса 27 июля, но на вершине рейтинга Forbes он продержался меньше суток. Тогда на некоторое время состояние Безоса выросло до $90,6 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еврокомиссия оштрафует Amazon на несколько сотен миллионов евро. ЕК провела расследование касательно уклонения от уплаты налогов Amazon в Люксембурге.

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По материалам ubr.ua

Рубрики: AmazonMicrosoftКомпанииМирНовостиСШАЭлектронная коммерция
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