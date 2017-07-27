Билл Гейтс больше не самый богатый человек планеты

Год назад на два дня Гейтс уже лишался звания богатейшего человека на Земле

Билл Гейтс лишился звания самого богатого человека планеты. Им стал основатель и CEO компании-гиганта в сфере электронной коммерции Amazon Джефф Безос. Его состояние впервые оценивается в рекордные $90 млрд.

На открытии рынка в четверг состояние Безоса составляло $90,6 млрд, что на $500 млн больше, чем у основателя Microsoft Corp. Билла Гейтса. Рост акций Amazon добавил к состоянию ее основателя $1,4 млрд. Этого было достаточно, чтобы опередить Гейтса, которого год назад с позиции самого богатого человека на Земле на два дня уже удалось потеснить испанскому магнату Амансио Ортеге.

Джефф Безос впервые появился в списке самых богатых людей США Forbes 400 в 1998 году, через год после запуска Amazon, с состоянием $1,6 млрд. В списке богатейших людей планеты Forbes 2017, опубликованном в марте, Безос занимает третье место. Тогда его состояние оценивалось в $72,8 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Forbes назвал самых богатых женщин 2017 года. В этом году женщины составляют 11% всего списка Forbes.

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По материалам forbes.com