Монополия Amazon: компания расширяет контроль над e-commerce рынком США

В текущем году на Amazon будет приходиться около 50% рынка электронной коммерции в США

В текущем году успехи Amazon на рынке e-commerce будут еще более внушительными, чем в прошлом. Согласно результатам исследования eMarketer, в текущем году на Amazon будет приходиться 44 цента каждого доллара, потраченного на онлайн-покупки в США. Для сравнения, в прошлом году показатель был на уровне 38 центов.

Так, по результатам текущего года, Amazon будет контролировать 43,5% онлайн-продаж на рынке электронной коммерции США.

Аналитики прогнозируют, что к концу года продажи Amazon вырастут на 32% по сравнению с прошлым годом и достигнут $196,8 млрд в 2017 году. В прошлом году рыночная доля компании была на уровне 38%, а объемы продаж составляли $149 млрд.

Apple, eBay и Walmart существенно отстают от Amazon по объему продаж, отмечают исследователи. В eMarketer прогнозируют, что по результатам 2017 года объемы продаж в сфере e-commerce в США вырастут на 15,8% и составят $452,8 млрд. На данный момент на Amazon приходится 4% всех транзакций в ритейле США.

На этом хорошие новости для Amazon не заканчиваются. Согласно Fortune, сервис Amazon Prime насчитывает более 90 млн подписчиков в США. 63% клиентов Amazon являются участниками программы Amazon Prime. За прошедшие 12 месяцев количество подписчиков сервиса выросло на 38%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon занялся продажей и доставкой целых домов. Миниатюрный дом от компании MODS International, который называется «Крошечный дом» («Tiny Home») стоит $36 тыс. Amazon доставит такое жилище покупателю в течение трех недель после заказа за $3700.

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По материалам pymnts.com