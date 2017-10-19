Amazon занялся продажей и доставкой целых домов

Теперь на Amazon можно купить целый дом — хотя и очень маленький — всего в несколько кликов

Миниатюрный дом от компании MODS International, который называется «Крошечный дом» («Tiny Home») стоит $36 тыс. Amazon доставит такое жилище покупателю в течение трех недель после заказа за $3700.

Конструкция площадью 320 квадратных футов полностью меблирована и включает спальню, душ, туалет, раковину, мини-кухню и гостиную, оснащена всей необходимой сантехникой и электропроводкой, системами вентиляции, кондиционирования и отопления. Дом оборудован большими двойными дверями, которые ведут в патио. Жилище рассчитано на покупателей, которые готовы «жить простой жизнью и довольствоваться малым».

Однако, в США не всем пришлись по душе такие малобюджетные дома. Например, жители города Милтон, в штате Висконсин, считают, что такие постройки негативно влияют на цену их пристижной недвижимости.

В MODS же, наоборот, считают, что их дома имеют огромное количество преимуществ, среди которых мобильность, экологичность и низкие расходы на содержание.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google и Amazon совершат революцию в кредитовании малого бизнеса. Кредиты для онлайн-бизнеса становятся приоритетным направлением деятельности для ряда финтех-компаний.

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По материалам digitaltrends.com