Голосовой помощник Amazon Alexa будет распознавать голоса разных пользователей

Система будет становиться умнее по мере использования

Голосовой помощник Amazon Alexa теперь будет распознавать голоса даже членов семьи.

Пользователи смогут настроить функцию распознавания голоса с помощью Echo, Echo Dot и Echo Show. Для этого необходимо сказать в слух 10 фраз, на основе которых Alexa создаст голосовой профиль пользователя, который будет действителен для всех девайсов Echo, а также большинства устройств, в которые интегрирована Alexa.

В компании отметили, что система будет становиться умнее по мере использования.

В апреле Google объявила, что голосовой помощник Google Home получил возможность распознавать отдельные голоса, поддерживая до шести разных учетных записей на одном и том же смарт-динамике, который сравнивает и узнает голоса за несколько миллисекунд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon откроет 15 физических магазинов в Европе. Незадолго после приобретения сети супермаркетов Whole Foods Market, компания Amazon начала строить планы по дальнейшему расширению в секторе ритейла, начиная с европейской столицы Париж.

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По материалам pymnts.com