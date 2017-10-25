Amazon запустится в еще одной стране Европы — названы сроки

Местные игроки рынка называют ориентировочные сроки запуска Amazon.se

Cлухи о запуске Amazon в Швеции ходят уже давно, но теперь это лишь вопрос времени. По словам Никласа Сторакерса, генерального директора сравнительного сайта Pricerunner Amazon.se запустится в ближайшие 1-12 месяцев.

Сторакерс подчеркивает, что предсказать точную дату запуска Amazon в Швеции трудно, но согласно расчетам его компании, это произойдет в конце года или в 2018 году.

Ранее в этом месяце Стефан Лунделл, соучредитель шведского сайта Breakit, сказал, что он «уверен, насколько это возможно» в том, что Amazon в Швеции вскоре запустится. Одной из причин такой уверенности он назвал то, что представители Amazon связались с некоторыми из крупнейших медиакомпаний в Швеции, чтобы купить рекламные места.К тому же, еще прошлым летом стало известно, что Amazon купила домен Amazon.se. Лунделл считает, что запуск сайта состоится в новом году, и что Amazon будет управлять им из Германии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon откроет центр исследований искусственного интеллекта в Европe. В новом исследовательском центре Amazon планирует создать более ста высококвалифицированных рабочих мест в сфере машинного обучения.

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По материалам ecommercenews.eu