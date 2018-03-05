Amazon расширяет свою зону влияния в Европе

Amazon планирует создать новые рабочие места во Франции

Американский гигант электронной коммерции Amazon намеревается запустить свою службу доставки продуктов во Франции в рамках глобальных планов по расширению розничной торговли продуктами питания.

Фредерик Дюваль, глава Amazon France, заявил, что рынок продовольственных товаров является одним из важнейших направлений развития для Amazon. В сентябре 2016 компания запустила Amazon Fresh в США, а сделка с Whole Foods стала новым этапом развития в этом направлении.

Также Фредерик добавил, что компания очень хотела бы запустить эту услугу во Франции. Но это потребует инвестиций.

Частный французский оператор супермаркетов Systeme U заявил на прошлой неделе, что обсуждает возможность сделки по поставке продуктов с Amazon, хотя крупная сделка между Amazon и французской компанией розничной торговли еще не реализована.

На прошлом месяце компания Amazon также заявляла, что создаст 2000 новых рабочих мест во Франции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в этом году Amazon откроет еще несколько магазинов без касс и продавцов. Компания планирует открыть в этом году еще шесть инновационных магазинов Amazon Go

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