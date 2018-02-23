В этом году Amazon откроет еще несколько магазинов без касс и продавцов

Компания планирует открыть в этом году еще шесть инновационных магазинов Amazon Go

В этом году компания Amazon планирует открыть еще шесть «магазинов будущего». Такую информацию предоставили люди, знакомые с планами компании.

Новые высокотехнологичные магазины, скорее всего, появятся в родном городе онлайн-гиганта — Сиэттле, где расположен первый Amazon Go, а также в Лос-Анджелесе. О планах открытия в ближайшее время магазинов в других городах не сообщается.

Информаторы сообщили, что компания уже провела переговоры с миллиардером Риком Карузо в Лос-Анджелесе, чтоб запустить Amazon Go в его The Grove — торгово-развлекательной Мекке площадью 600 тыс квадратных футов. В Сиэттле же компания еще в прошлом году присмотрела три места для новых магазинов.

В Amazon комментировать слухи отказалась. Не ответили на вопросы о переговорах также ни Карузо, ни представитель его компании.

Первый магазин Amazon Go, открытый месяц назад, вызвал огромный интерес и ажиотаж. Компания потратила 4 года на разработку системы, которая позволяет покупателям сканировать смартфон при входе, брать на полках нужные предметы и автоматически уплачивать требуемую сумму после выхода, без необходимости останавливаться на кассе для оплаты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что выберут потребители: Amazon Go или традиционный магазин. Количество потребителей, готовых скупаться в полностью автоматизированных магазинах Amazon, поражает.

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По материалам recode.net