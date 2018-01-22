Amazon Go изнутри: магазин без касс и продавцов открыт для посещения

Amazon наконец сделала свой инновационный магазин доступным для посещения

Утром 22 января в Сиэтле первый магазин Amazon Go без касс и продавцов открыли для посещения. Этому предшествовал тестовый период продолжительностью более года, в течение которого пользоваться услугами магазина могли только сотрудники Amazon.

Магазин в Сиэтле уже посетил журналист американского издания Techcrunch, поставив себе цель — попытаться что-нибудь оттуда украсть. Если коротко, ему это не удалось.

Техническое оснащение

Вход в магазин возможен только при сканировании QR-кода, созданного приложением Amazon Go на телефоне посетителя. С этого момента учетная запись клиента связана с его физическим присутствием в магазине, а каждое его движение отслеживают десятки камер.

Камеры (их в целом насчитывается около сотни) закреплены на потолке магазина таким образом, чтоб охватывать каждый квадратный сантиметр его площади, причем с нескольких углов.

Это обычные RGB-камеры, дополненные специальными устройствами для обнаружения движения, определения базового объекта и т.д. Отдельно установлены высокочувствительные камеры матово-черного цвета, сливающиеся с потолком.

Изображение с этих камер обрабатывается центральным процессором, который с точностью идентифицирует людей в магазине и объекты, которые они берут с полок и кладут обратно.





Как только вы берете товар в руки, система автоматически добавляет его в вашу виртуальную корзину, причем происходит это в считанные секунды — покупателю не придется задерживать товар на виду у камер, чтоб система его распознала.

Примечательно, что Amazon Go не задействует технологию распознавания лиц. Вместо этого система использует другие визуальные сигналы и обеспечивает непрерывность между камерами — покупатели всегда находятся в поле видимости объективов. Таким образом, система распознает перемещение клиентов по магазину, связывая изображения с разных камер.





Если с какой-то из камер что-то случится — к примеру, она выйдет из строя или что-то попадет на объектив — сама система и другие камеры продолжат работать. К тому же, неполадки будут быстро устранены.

В дополнение к камерам, на полках установлены датчики веса. Система знает точный вес каждого предмета, поэтому пытаться схватить сразу два йогурта, припрятав один, бесполезно — журналист Techcrunch это проверил.





В компании отметили, что сложность мониторинга магазина не увеличивается с квадратными метрами, хотя, конечно, понадобится больше камер и вычислительной мощности.

Сотрудники и ассортимент

Хотя продавцов в магазине действительно нет, там есть другой персонал: сотрудники, пополняющие запасы товара на полках; проверяющие документы в отделе вина и пива; повара, готовящие свежие сэндвичи и обеды. На входе тоже есть сотрудники — они помогают людям с приложением, отвечают на вопросы и принимают возврат.

Ассортимент товара в основном состоит из обедов и снэков, небольшого выбора предметов домашнего обихода и прочей мелочевки. Есть также полка с товарами от Whole Foods, приобретенной Amazon в прошлом году. Цены идентичны предложениям обычных супермаркетов. Скидки для Prime-пользователей не предусмотрены.





Покупки в магазине отображаются не в Amazon-аккаунте покупателя, а в отдельном приложении. При выходе из магазина с аккаунта пользователя автоматически списываются средства и высылается чек.

С точки зрения технологии, система от Amazon является настоящим прорывом. Ее целостность и продуманность обеспечивает интересный опыт для покупателей, а сама система пока довольно успешно и надежно функционирует.

Тем не менее, не каждый захочет находиться под надзором сотни камер. К тому же, заменять кассира или кассу самообслуживания таким количеством аппаратуры — сомнительное решение с прагматической точки зрения. Остается наблюдать, как американцы оценят инновационный магазин, и станет ли он чем-то большим, чем технической диковинкой.

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По материалам techcrunch.com