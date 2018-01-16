Поворотный момент в ритейле: гендиректор PayPal о крупной сделке

Дэн Шульман рассказал, почему одна из прошлогодних сделок войдет в историю
По мнению генерального директора PayPal Дэна Шульмана, многомиллиардная сделка Amazon по приобретению Whole Foods войдет в историю как поворотный момент в ритейле.
Он отметил, что приобретение физической сети продуктовых магазинов крупнейшим игроком электронной коммерции страны открыло новую эру, в которой сочетаются старые и новые методы розничной торговли.
По мнению Шульмана, эта сделка демонстрирует смешение онлайн и оффлайн миров розничной торговли. При этом предпочтительным способом доступа ко всему этому являются мобильные каналы.
Переход к цифровому ритейлу позволил PayPal достичь базы активных пользователей в 218 млн человек 17 млн мерчантов по всему миру.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории. Джефф Безос побил исторический рекорд Билла Гейтса по размеру состояния.
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По материалам pymnts.com