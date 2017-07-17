Amazon разрабатывает собственный мессенджер

Anytime от Amazon сможет стать достойным конкурентом для Facebook Messenger и WhatsApp

Amazon.com разрабатывает собственное приложение для обмена сообщениями под названием Anytime. Компания уже начала проводить исследование среди потребителей, чтобы узнать, какие функции мессенджера были бы для них наиболее актуальными.

Согласно сообщениям СМИ, Anytime станет универсальным сервисом, который сможет конкурировать даже с социальными сетями. Хотя акцент будет сделан на обмене сообщениями и фотографиями. Пользователи будут иметь возможность применять фильтры к фото и видео, делать ссылки на других пользователей, использовать стикеры и гифки, а также играть в игры. Сервис будет защищен и зашифрован и будет работать на ПК и мобильных устройствах.

Компания Amazon дебютировала на рынке коммуникаций еще несколько месяцев назад, запустив приложение для видео-конференций Chime. Недавно все девайсы от Amazon, оснащенные голосовым помощником Alexa, получили функцию обмена сообщениями.

Однако Anytime задуман, как более амбициозный проект, который сможет составить конкуренцию для Facebook Messenger или WhatsApp.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon усовершенствует свой голосовой помощник Alexa. У устройства будет новый дизайн и улучшенные звуковые возможности.

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По материалам theverge.com