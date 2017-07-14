Amazon усовершенствует свой голосовой помощник Alexa

Amazon опасается потенциальной конкуренции со стороны голосового помощника Apple HomePod

Amazon усовершенствует свой цифровой помощник Alexa впервые с момента его выхода на рынок два года назад.

Согласно сообщениям, компания-гигант в сфере электронной коммерции работает над улучшением Echo в связи с потенциальной конкуренцией со стороны Apple и ее цифрового помощника HomePod, который поступит в продажу до конца текущего года.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что у Echo будет новый дизайн — гаджет будет тоньше и меньше по сравнению с предшественником, он будет иметь закругленные углы и тканевое покрытие, вместо пластикового, как в уже существующей модели Echo.

Звуковые возможности спикера также будут усовершенствованы: вместо одного ВЧ- и НЧ-динамика у обновленного гаджета их будет несколько.

Более того, устройство будет оснащено улучшенным микрофоном, программным обеспечением и акустической моделью, а недавно Amazon Alexa приобрела дополнительные 5 тыс навыков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что онлайн-распродажа Amazon обвалила акции американских магазинов. В США прошла онлайн-распродажа, которую по масштабам можно сравнить с Черной пятницей — Amazon Prime Day.

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По материалам pymnts.com