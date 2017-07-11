Онлайн-распродажа Amazon обвалила акции американских магазинов

В США стартовала онлайн-распродажа, которую по масштабам можно сравнить с Черной пятницей — Amazon Prime Day

Американский онлайн-ритейлер Amazon уже третий год подряд проводит масштабную распродажу для своих постоянных клиентов. 10-11 июля покупатели, которые оформили годовую подписку на Amazon Prime ($99), могут воспользоваться дополнительными скидками на все категории товаров.

Такое событие в мире американского шопинга не могло не отразиться на традиционной торговле — розничные магазины уже почувствовали не себе популярность онлайн-продаж. И дело не только в покупателях, которые перестали выходить из дома за покупками. Инвесторы тоже признают превосходство нового канала продаж. За последние сутки акции самых популярных в США торговых центров дешевеют.

Так, акции универмагов Macy’s за понедельник упали на 7%, спортивный ритейлер Dick’s Sporting Goods потерял 7,17%, а ценные бумаги мультибрендового магазина Gap обесценились на 6,32%.

В целом индекс S&P Retail Select Industry, который сигнализирует о состоянии традиционного ритейла, потерял более 2,5%.

При этом акции Amazon за понедельник выросли на 1,8%, закрывшись на уровне 996,47 доллара.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что количество пользователей Amazon Prime в США выросло вдвое. Amazon Prime стимулирует совершение покупок благодаря специальным бонусам для подписчиков, в том числе бесплатной доставкой.

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