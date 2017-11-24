Amazon выходит на рынок еще одной страны

Компания уже подписала соглашение с местным почтовым оператором

Выход Amazon на рынок электронной коммерции Швейцарии уже неизбежен. Американский гигант онлайн-торговли подписал соглашение о сотрудничестве со швейцарской почтой. Это означает, что почтовое агентство в ближайшем будущем будет осуществлять таможенное оформление для Amazon.

По словам источника, знакомого с ситуацией, первые заказы ожидаются уже в декабре или январе. Глава почтового таможенного оформления в Swiss Post, подтвердил, что почтовая компания ведет с Amazon переговоры.

Amazon также подтверждает свой интерес к швейцарскому рынку электронной коммерции.

Таможенное оформление в Швейцарии занимает не более трех часов, что позволяет сделать возможной 24-часовую доставку из-за границы. Amazon уже предлагает такой способ доставки в Германии. С Amazon Prime потребители в Швейцарии смогут получить доступ ко всем онлайн-предложениям компании, насчитывающих 229 млн товаров. Это уже возможно для покупателей в Нидерландах, Австрии и Турции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon предлагает покупателям скидки на товары сторонних продавцов. Сами продавцы получат за свои товары оплату в полном размере.

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По материалам ecommercenews.eu