Amazon запатентовал еще одну технологию доставки

Amazon получил очередной патент в отрасли беспилотной доставки посылок

Amazon получил патент на дрон, который будет использовать распознавание человеческих жестов и голосовых команд в процессе доставки посылок. Это случилось спустя два года после подачи заявки. Патент на «Взаимодействие человека с беспилотными летательными аппаратами» был подан в Ведомство по патентам и товарным знакам США 18 июля 2016.

Согласно данным издания Chain Store Age, беспилотный летательный аппарат возможно будет оснашен автономными технологиями движения. Они смогут самостоятельно управлять скоростью и траекторией дрона. Кроме того, аппарат будет оснащен системой датчиков, способных распознавать визуальные, аудио и другие сигналы.

Например, когда дрон прибывает в дом клиента, он сможет указать место посадки жестом или голосовой командой. Устройство сопоставит команду с набором сигналов, которые хранятся в памяти, и самостоятельно скорректирует свою траекторию движения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon улучшил сервис доставки на дом в отсутствие хозяина. Несколько месяцев назад Amazon представил сервис доставки посылок на дом, который позволил курьерам самостоятельно заходить в дом в отсутствие хозяина. Система работает благодаря камере, которая транслирует происходящее в квартире в смартфон покупателя, где бы тот не находился.

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По материалам: Chain Store Age