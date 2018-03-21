Приложение оснастили сканером отпечатка пальца

Несколько месяцев назад Amazon представил сервис доставки посылок на дом, который позволил курьерам самостоятельно заходить в дом в отсутствие хозяина. Система работает благодаря камере, которая транслирует происходящее в квартире в смартфон покупателя, где бы тот не находился.

Сегодня стало известно, что компания защитила эту программу сканером отпечатка пальца. Теперь, даже если телефон попадет в руки преступников, они не смогут активировать наблюдение за жилплощадью жертвы, сообщает TechCrunch.

Помимо камеры и приложения, в комплект Amazon Key Home Kit входит смарт-замок. Благодаря этому гаджету, курьеру не нужно передавать ключи или код от дома. Системы Amazon отслеживают появление посыльного по адресу клиента и позволяют ему открыть дверь.

Необходимость защитить приложение объясняют обнаруженными уязвимостями. Разработчики надеются, что с появлением новой защиты клиенты Amazon будут более активно пользоваться услугой.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Amazon запустит новый продукт совместно с банками. Amazon ведет переговоры с крупными банками, такими как JPMorgan Chase, о создании продукта, похожего на текущий счет. Суть переговоров состоит в создании финансового сервиса для молодых клиентов, и тех, у кого нет банковского счета.

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