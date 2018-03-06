Amazon готовит финансовый продукт для своих клиентов

Amazon ведет переговоры с крупными банками, такими как JPMorgan Chase, о создании продукта, похожего на текущий счет. Суть переговоров состоит в создании финансового сервиса для молодых клиентов, и тех, у кого нет банковского счета. Переговоры находятся на ранней стадии, и нет гарантии, что продукт выйдет на рынок, сообщает The Wall Street Journal.

В случае запуска продукта, Amazon станет партнером для крупных банков. И совместно с ними представит клиентам несколько функций — например, оплату счетов, выписку чеков или предоставление доступа к банкоматам.

Согласно недавнему опросу клиентов Amazon от LendEDU, 38% респондентов заявили, что доверили бы Amazon управление своими денежными средствами так же, как и традиционному банку.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Amazon расширяет свою зону влияния в Европе. Американский гигант электронной коммерции Amazon намеревается запустить свою службу доставки продуктов во Франции в рамках глобальных планов по расширению розничной торговли продуктами питания.

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