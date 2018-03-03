Наш ответ Amazon: Нова пошта удивила уникальным конвейером (фото)

Новый центр обработки посылок оснащен самыми современными технологиями

2 марта в Киеве состоялась официальная презентация нового сортировочного центра компании Нова Пошта. КИТ (Киевский инновационный терминал) расположился на площади 10 гектаров вблизи Окружной дороги.

В компании утверждают, что автоматизированная система сортировки грузов не имеет аналогов в Украине и была построена с использованием передового оборудования голландской компании VANDERLANDE. Его сортировочная мощность в несколько раз превышает возможности подобных отечественных объектов.

Основная достопримечательность нового терминала занимает практически все пространство здания. Принцип работы системы подразуевает загрузку посылок на конвейер, их сортировку в процессе передвижения по ленте и выгрузку по различным направлениям с дальнейшей погрузкой в автомобили.

В процессе передвижения по ленте посылки проходят несколько различных тестов. Например, их взвешивают с помощью встроенных в ленту весов, чтобы убедиться, что вес находится в допустимых пределах.

Инновационная система сортировки

Самая важная составляющая конвейера — система сортировки, которая определяет, в каком направлении уедет посылка. Она представляет собой арку из зеркал и лазерных лучей, которые сканируют штрих-коды на посылках с пяти разных сторон. За одну секунду система способна распознать 2 проезжающих сквозь нее коробки.

После сканирования штрих-кодов, система «понимает» в какой населенный пункт должна уехать посылка. И с помощью специальных колодок скидывает ее с основной ленты в один из 91 портов. Каждый из них отвечает за одно или несколько направлений развозки.

Чтобы избежать ошибок в сортировке, каждому направлению присвоен свой штрих-код. Он нанесен на посылку и на транспортировочный ящик, в котором упаковки отвозят в грузовики. Принимая груз с конвейера, работник должен отсканировать оба кода и убедиться, что они совпадают.

После этого посылки загружаются в автомобили и грузовики и развозятся по разным отделениям НП.

За сутки удается обработать 350 тыс отправлений или 400 грузовиков. 750 работников заняты на терминале в 4 смены.

Планы на будущее

Нова пошта приступила к строительству сортировочного центра в 2015 году. Но на момент открытия стало ясно, что он не справляется с наплывом грузов. Поэтому было принято решение расширить центр.

Так он будет выглядеть после того, как к существующей сортировочной ленте добавят еще одну.

Также в будущем планируется разместить сортировочные линии в два этажа. А порты удлинить таким образом, чтобы они подавали посылки сразу к грузовым автомобилям. Автоматизация неминуемо приведет к сокращению персонала.

На реализацию проекта уже потрачено 15 млн евро.На завершение строительства второй очереди уйдет еще 5 — 10 млн долларов. Половина средств компания реинвестировала за счет собственной прибыли. Еще половину удалось привлечь в формате кредитов, в том числе и от украинских банков. Окупиться проект должен за 20 лет. В компании обещают не перекладывать свои затраты на пользователей и бизнес. Напротив, в компании хотят быть неотъемлемой составляющей украинского бизнеса.

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