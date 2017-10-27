Новый сервис от Amazon позволит пускать в дом курьеров и уборщиков без хозяина

Теперь курьеры и рабочие смогут приходить в дом заказчика даже в его отсутствие

Компания Amazon представила сервис для цифрового дома под названием Amazon Key. Он позволяет пропускать в свой дом курьеров, различных работников и службы. При этом присутствовать дома или оставлять ключ «под ковриком» не обязательно — компания гарантирует безопасность сервиса.

В Amazon Key используется новая камера Cloud Cam и смарт-замки от компаний Yale и Kwikset.

Сервис работает по такому принципу:

Amazon верифицирует курьера по правильному адресу и в нужное время, используя аутентификацию с шифрованием;

Камера Amazon Cloud Cam записывает процесс и транслирует видео для просмотра в специальном приложении;

Дверь для курьера открывается без выдачи ему ключей или кода, курьер оставляет посылку в доме и уходит.

На данный момент с помощью Amazon Key можно получать посылки из онлайн-магазина Amazon. Кроме временного доступа для редких посетителей, например уборщиков или просто иногородних гостей, можно установить постоянный доступ для членов семьи. При каждом открытии и закрытии двери пользователь будет получать оповещение. В ближайшие месяцы планируется запустить возможность доступа для провайдеров профессиональных услуг, клининговых компаний и прочих из списка Amazon Home Services.

Сервис доступен пользователям подписки Amazon Prime в 37 городах на территории США. Для него предлагается специальный комплект из камеры и замка за $249,99.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цена акций Amazon превысила отметку $1000 долларов. Это произошло после публикации сильных финансовых показателей компании за третий квартал.

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По материалам ferra.ru