Цена акций Amazon превысила отметку $1000 долларов

Это произошло после публикации сильных финансовых показателей компании за третий квартал

Благодаря тому, что компании Amazon удалось существенно превзойти ожидания аналитиков, акции компании взлетели в цене после публикации финрезультатов. Цена за акцию достигла отметки в $1054.

Так, согласно отчету Amazon, компания получила значительно большую прибыль, чем ожидалось — 52 цента на акцию (аналитики прогнозировали всего 3 цента). Чистая прибыль в размере $256 млн необычайно высока для Amazon. Напомним, компания, как правило, реинвестирует в рост.

Выручка составила $43,74 млрд, тогда как прогнозировалось $42,14 млрд. Кроме того, этот показатель на 34% выше, чем в прошлом году. Приобретение Whole Foods, которое было завершено в конце августа, принесло компании $1,3 млрд продаж за квартал. Prime Day, ежегодный дисконтный день Amazon в июле, также способствовал успешному кварталу.

Выручка Amazon Web Services (AWS) составила $4,57 млрд против ожидаемых $4,51 млрд. AWS — это платформа облачных сервисов Amazon, которая предоставляет веб-сайты для таких клиентов, как Adobe и Airbnb.

В четвертом квартале Amazon ожидает достичь показателей в $56-60,5 млрд. Примерно столько же прогнозируют для компании на Уолл-стрит.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon запустится в еще одной стране Европы. Местные игроки рынка называют ориентировочные сроки запуска Amazon.se.

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По материалам techcrunch.com