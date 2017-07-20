Amazon запустила собственный сервис для оплаты в оффлайне

Новая функция Amazon Pay Places, встроенная в приложение, позволит оплачивать покупки в реальном мире, используя ваши данные с Amazon

Совершая покупки в реальном мире, вместо наличных, чеков и пластиковых карт можно использовать информацию своей учетной записи Amazon. Сервис Pay Places пока работает только в некоторых ресторанах сети TGI Friday’s, но в дальнейшем эта функция будет поддерживаться и в других заведениях и магазинах.

Получить доступ к Pay Places можно в мобильном приложении Amazon. Через сервис сейчас можно просмотреть меню TGI Friday’s и разместить заказ.

Пользоваться Amazon для оплаты заказов на вынос в ресторанах проще, чем традиционными способами размещения заказа, когда клиент звонит в ресторан и предоставляет платежную информацию, загружает отдельное мобильное приложение ресторана или посещает веб-сайт для заказа. Но Amazon намеревается внедрить Pay Places не только в ресторанах.

Pay Places является новым дополнением к Amazon Pay — платежному сервису компании. Он позволяет онлайн-магазинам добавлять на свои страницы оформления заказа кнопку для оплаты через учетную запись Amazon. Amazon Pay, как и PayPal, берет комиссию в размере 30 центов + 2,9% за транзакцию.

В феврале компания заявляла, что количество пользователей Amazon Pay достигло 33 миллионов — на 10 миллионов больше, чем в апреле 2016 года. При этом Amazon пытается всячески продвинуть свою платежную платформу в реальный мир, о чем свидетельствует появление Pay Places.

Онлайн-гигант пока не сообщает, когда Amazon Pay Places представит новых партнеров или выйдет на другие рынки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon разрабатывает собственный мессенджер. Anytime от Amazon сможет стать достойным конкурентом для Facebook Messenger и WhatsApp.

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По материалам techcrunch.com