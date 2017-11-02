Amazon зарегистрировал домены с криптовалютами в названиях

Видимо, онлайн-гигант всерьез присматривается к крипторынку

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon зарегистрировал веб-домены, названия которых состоят из слов “cryptocurrency” и “Ethereum”.

По данным сервиса WHOIS Lookup, домены ‘amazonethereum.com’, ‘amazoncryptocurrency.com’ and ‘amazoncryptocurrencies.com’ зарегистрированы 31 октября 2017 года компанией Amazon Technologies, Inc. — подразделением мирового гиганта онлайн-коммерции. Указанные в регистрационных данных телефонные номера принадлежат юридическому отделу Amazon.

На текущий момент пока неясно, с какой целью были зарегистрированы эти доменные имена. По мнению представителей DomainNameWire, компания Amazon, возможно, намерена в перспективе создать собственную криптовалюту.

Примечательно, что еще в 2013 году компания зарегистрировала доменное имя “amazonbitcoin.com”, переадресация с которого ведет на главную страницу сайта Amazon.com.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, ранее известный американский инвестор и ведущий популярных подкастов Джеймс Алтучер заявил, что в скором времени Amazon начнет принимать биткоин в качестве оплаты за товары. И хотя его прогноз касательно 26 октября как даты, когда это должно случиться, не оправдался, новости о регистрации “криптовалютных” доменов заставляют по-новому взглянуть на эту ситуацию.

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По материалам forklog.com