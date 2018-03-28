Apple начнет выпускать смарт-часы с Face ID

Как скоро пользователи увидят смарт-часы с функцией Face ID?

Вследствие утечки информации из Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) стало известно о патентной заявке, поданной компанией Apple.

Темой данной заявки стала разработка в области мобильных устройств, а если быть более точным — смарт-часов. Компания предлагает интегрировать в ремешки для смарт-гаджета различные сенсоры. Достоверной информации на данный момент нет, но есть предположения, что речь идет о датчиках для регистрации активности мышц. Такая информация позволит изучать двигательные функции и оценивать, например, общую активность пользователя.

Помимо этого, Apple, возможно, начнет разработку камеры для смарт-часов. Некоторые эксперты прогнозируют, что компания может реализовать функцию Face ID.

Что касается самой системы Face ID, она уже применяется в смартфоне iPhone X. Данная технология позволяет разблокировать аппарат, выполнять аутентификацию и оплачивать покупки, используя в качестве пароля модель лица. Сама функция реализована с помощью камеры TrueDepth: на лицо пользователя проецируются более 30 тыс инфракрасных точек, а затем на основе полученных данных создается его точная структурная карта.

Если такая функция появится еще и в смарт-часах, пользователи Apple смогут осуществлять платежи с идентификацией при помощи сканирования лица.

Заявка на патент была подана в сентябре прошлого года. О возможных сроках практической реализации предложенных решений ничего не сообщается.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Face ID от Apple смогут пользоваться не все владельцы iPhone X. Система распознавания лиц Face ID, которая появится в новом iPhone X, может давать сбои при cчитывании лиц близких родственников, например братьев и сестер, а также лиц детей младше 13 лет и близнецов.

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По материалам 3dnews.ru