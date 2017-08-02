Apple Pay выходит на новые рынки

Apple объявила о планах по запуску Apple Pay в Дании, Финляндии, Швеции и ОАЭ, расширяя охват своего платежного сервиса до 20 стран

Компания не раскрывает точные даты, но заявляет, что все четыре страны получат доступ к системе к концу 2017 года.

По видимому, переговоры с банками и провайдерами кредитных карт еще продолжаются, ведь на региональных веб-сайтах Apple в указанных странах еще нет информации об Apple Pay. Компания обычно запускает локализованные веб-страницы своего платежного сервиса, когда его запуск в стране уже распланирован.

Apple Pay был запущен в 2014 году, а в мае 2017 года сервис стал доступен на своем 16-м рынке — в Италии. До этого в марте состоялся запуск в еще двух странах — Тайване и Ирландии.

Развитию Apple Pay поспособствует внедрение P2P-платежей в iOS 11. Функция позволит пользователям отправлять друг другу деньги с дебетовой или кредитной карты, но во втором случае придется уплатить 3% комиссии. Полученные средства будут начислены на карточку «Apple Pay Cash», которую можно использовать онлайн или в магазинах Apple. Также с нее можно перечислить средства на банковский счет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple Pay и TransferWise заключили международное соглашение. Это позволит упростить международные переводы в семи странах мира.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: 7 важных мыслей Стива Возняка: про Apple, Джобса, деньги и счастье

По материалам thepaypers.com