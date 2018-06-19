Apple Pay запускается в Восточной Европе

Платежный сервис от компании Apple выйдет на новый рынок

Мобильный платежный сервис Apple Pay запустится в Польше. По данным местного издания cashless.pl, первоначально он станет доступен для клиентов восьми польских банков, а ближе к сентябрю их список расширится.

Сообщается, что первая восьмерка банков будет такой: Alior, BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, Getin, mBank, Nest Bank, Pekao и Raiffeisen Polbank. Среди тех, кто присоединится осенью, отмечают крупнейший в Польше розничный банк PKO BP.

Apple давно откладывала выход своего мобильного платежного сервиса на польский рынок. Предположительно, это связано с небольшой долей смартфонов с NFC-модулями в стране. При этом инфраструктура для бесконтактных платежей в Польше достаточно развита, а местные потребители охотно принимают различные технологичные новшества.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, в прошлом месяце Apple Pay стал доступен в Украине. Первым партнером сервиса в стране, как и ожидалось, стал ПриватБанк.

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