Ажиотаж с наличными: в Индии население опустошает банкоматы

Индийцы, в панике остаться без наличных, опустошили банкоматы

На этой неделе в некоторых индийских штатах полностью опустели банкоматы. Люди начали массово снимать наличные деньги.

Власти Индии убедили граждан, что в стране нет проблем с запасами наличных денег. В случае необходимости валюту будут печатать быстрее и заполнять ею банкоматы.

По информации СМИ, панический спрос на валюту в Индии возник из-за решения премьер-министра Нарендры Моди, который в 2016 году ввел ограничения на оборот наличных денег в стране.

В настоящее время в Индии назревает еще один банковский скандал, связанный с рассекречиванием данных о реальных объемах «плохих» кредитов. Выяснилось, что эти данные скрывали финансовые учреждения на протяжении долгого времени.

По мнению представителей Индийской ассоциации банковских сотрудников, возникшая ситуация с финансовой системой страны подрывает доверие населения к власти. Поэтому деятельность банковских работников может оказаться под угрозой.

Также стало известно, что индийцы опасаются перспективы принятия закона, который предполагает использование депозитов для банков, которые могут стать банкротами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в Европе рассказали, во сколько обходится обслуживание банкоматов. Поставщики платежных услуг считают, что в обозримом будущем вся инфраструктура платежей будет организована через мобильный телефон. По оценке немецких финансовых учреждений, банкоматы не исчезнут в ближайшее время, однако отрасль ожидает дальнейшее снижение их количества.

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По материалам liga.net.