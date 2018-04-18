В Европе рассказали, во сколько обходится обслуживание банкоматов

Количество установленных банкоматов сокращается, и представители отрасли считают, что эта тенденция сохранится

Как сообщают местные СМИ, количество банкоматов в Германии в последние годы постепенно сокращается.

По оценкам немецкой банковской отрасли, в конце 2017 года в Германии насчитывалось около 58,4 тыс банкоматов. Пик числа установленных банковских устройств самообслуживания пришелся на 2015 год, когда в стране насчитывалось более 61,1 тыс АТМ.

Причинами сокращения числа банкоматов является цифровизация и растущие затраты на обслуживание устройств. Сейчас в Германии содержание одного банкомата обходится примерно в 20-25 тыс евро в год. Об этом сообщил Юрген Грос, глава баварского союза кооперативных организаций, в который входят банки Raiffeisenbank и Volksbank.

Первый немецкий банкомат был запущен в 1968 году в Тюбингене. К 1994 году в Германии банкоматов уже насчитывалось 29,4 тыс, а к 2015 году их количество удвоилось. При этом только с 2016 по 2017 год банки сократили число устройств самообслуживания на 1,6 тыс единиц.

Поставщики платежных услуг считают, что в обозримом будущем вся инфраструктура платежей будет организована через мобильный телефон. Для розничных продавцов наличные расчеты являются невыгодными просто потому, что выручку необходимо сдавать в банк, а это лишние расходы. По оценке немецких финансовых учреждений, банкоматы не исчезнут в ближайшее время, однако отрасль ожидает дальнейшее снижение их количества.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Европе распространяется новый вид атак на банкоматы. Европейская ассоциация безопасных транзакций (EAST) опубликовала статистику преступлений 2017 года, направленных на платежные терминалы.

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По материалам kiosksoft.ru