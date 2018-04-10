В Европе распространяется новый вид атак на банкоматы

Европу захлеснули атаки на банкоматы

Европейская ассоциация безопасных транзакций (EAST) опубликовала статистику преступлений 2017 года, направленных на платежные терминалы.

В отчете сообщается о фиксации случаев заражения банкоматов в Западной и Центральной Европе вредоносным ПО.

В общей сложности за год было совершено 192 подобных атаки на банкоматы. Это на 231% больше, чем в 2016 году (всего 58 подобных случаев).

Атаки квалифицировались как джекпоттинг — злоумышленникам удавалось заставить АТМ безостановочно выдавать деньги посредством подключения к АТМ специального оборудования. Или заражения машины вредоносным ПО.

Потери составили 1,52 млн евро.

Тем не менее, в целом мошенничество с банкоматами сократилось на 11% по сравнению с 2016 годом (с 23 588 до 20 971 инцидентов). В основном это было вызвано снижением на 23% числа случаев скимминга.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что киберполиция поймала мошенников, укравших 1 млн грн из банкоматов. Чтобы завладеть средствами, преступники повреждали банкоматы и «заражали» их вредоносным программным обеспечением.

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По материалам: Finextra